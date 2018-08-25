Минобороны обвинило британские спецслужбы в подготовке провокации с применением химоружия в Сирии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Запад собирается использовать готовящуюся в Идлибе с участием "Белых касок" провокацию с использованием химоружия для нанесения удара по Сирии и поддержки боевиков.

"Провокация, которая планируется при активном участии британских спецслужб , должна послужить поводом для нанесения США, Великобританией и Францией очередного ракетно-авиационного удара по государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии, чтобы обеспечить готовящееся наступление боевиков на Хаму и Алеппо", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Алексей Цыганков на брифинге в субботу вечером .

По его словам, "Запад готов в очередной раз поддержать террористов и в нарушение всех норм международного права совершить акт агрессии против суверенного государства, что неминуемо вызовет очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв процесса мирного урегулирования сирийского конфликта".

По данным российских военных, в провинцию Идлиб террористами доставлены емкости с хлором для организации провокации с химическим оружием.

"В населенном пункте Джиср эш-Шугур под руководством представителей организации "Белые каски" активно проводятся так называемые тренировки по действиям "в условиях химического заражения". Боевиками группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) доставлены 8 емкостей с хлором. В настоящее время они размещены в населенном пункте ХАЛЛЮЗ на складе группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами".

Цыганков также отметил, что "синхронно с призывами главаря террористов Аль-Джулани о подготовке к "джихаду" последовали ничем не обоснованные заявления руководства стран Запада о готовности к ракетным ударам по Сирии".

"На прошедшей неделе западные СМИ растиражировали угрозы советника президента США Джона Болтона и совместное заявление Соединенных Штатов, Великобритании и Франции в Совете Безопасности ООН", - отметил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Цыганков напомнил, что "одновременно с этим западные страны наращивают группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке". "В Персидский залив прибыл эсминец "Салливанс" военно-морского флота США с 56 крылатыми ракетами на борту. А на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "Джасм" класса "воздух - поверхность", - сказал генерал.