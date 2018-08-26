Что произошло за день: воскресенье, 26 августа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минобороны РФ сообщили, что в Сирию на юг зоны деэскалаиции Идлиб прибыли англоязычные специалисты для инсценировки химической атаки против гражданского населения.

- МВД Молдавии возбудило уголовное дело по подготовке массовых беспорядков в ходе акции протеста в Кишиневе. В молдавской столице митингуют сторонники бизнесмена Илана Шора, сторонники Движения национального сопротивления, правая оппозиция.

- АО "Национальная медиа-группа" увеличила свою долю в "Первом канале" на 4%, теперь контролирует 29% акций телеканала.

- Сергей Удальцов, который держит голодовку в спецприемнике, вновь госпитализирован. По словам его жены, состояние оппозиционера очень плохое.

- Выяснилось, что Чарльз Роули, подвергшийся воздействию нервнопаралитического вещества в Великобритании, теперь проходит лечение от менингита.

- Власти Москвы не согласовали заявку сторонников Алексея Навального на проведение митинга в центре Москвы 9 сентября.