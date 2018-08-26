Пожар в жилом доме в Чикаго привел к гибели восьми человек

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере восемь человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего в жилом доме в американском городе Чикаго, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.

По данным телеканала, среди погибших - шесть детей и двое взрослых. Еще два человека пострадали и были доставлены в ближайшую больницу.

Огонь разгорелся рано утром в трехэтажном доме на западе города, однако его причина пока не установлена.

В местной противопожарной службе отметили, что пожар стал наиболее серьезным в Чикаго за последние несколько лет.