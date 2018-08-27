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В Эстонии после инцидента с истребителем ВВС Испании возобновят полеты истребителей НАТО

Потерянную ракету так и не нашли

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) принял решение возобновить с 27 августа полеты истребителей НАТО, прерванные после пуска по ошибке c испанского истребителя боевой ракеты "воздух-воздух".

"Для обеспечения безопасности Эстонии необходимо в полном объеме проводить в нашем воздушном пространстве миссию воздушной полиции НАТО, которая также включает проведение различных боевых упражнений, связанных с охраной воздушного пространства", передали "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны заявление главы ведомства.

По мнению министра, "только так можно достичь полной уверенности в том, что дислоцированные в стране подразделения в достаточной мере готовы к обеспечению безопасности воздушного пространства Эстонии".

Ю.Луйк сообщил, что расследование инцидента пока не завершено. "Сейчас его невозможно прокомментировать подробнее, но на данный момент нет никаких оснований полагать, что инцидент был связан с порядком использования воздушного полигона. Также в ходе инцидента не возникало угрозы для гражданской авиации", - сказал министр.

Как сообщалось, 7 августа с истребителя ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 была по ошибке запущена американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM. Ракета обладает режимом самоуничтожения, но не исключено, что она упала на наземную поверхность. Ее длина 3,7 метров, диаметр 18 см, она наполнена взрывчатым веществом.

Поиски ракеты или ее фрагментов не увенчались успехом, было принято решение прервать полеты истребителей НАТО, участвующих в миссии НАТО по охране воздушного пространства Эстонии.

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Теги: Эстония, НАТО

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