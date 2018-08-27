Ракетный эсминец ВМС США "Карни" покинул акваторию Черного моря

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ракетный эсминец ВМС США "Карни" в понедельник после 15-дневного пребывания покинул акваторию Черного моря. Об этом сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии прохождения корабля через пролив Босфор.

"Карни", оснащенный системой ПРО "Иджис" и способный нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", зашел в Черное море 12 августа. Во время пребывания там американский эсминец заходил с визитами в румынский порт Констанца и грузинский порт Батуми.

"Карни" наряду с однотипными эсминцами ВМС США "Портер", "Росс" и "Дональд Кук", которые размещены на постоянной основе на испанской военной базе в Рота, вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны. Эсминец ранее неоднократно заходил на патрулирование в Черное море.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.