В немецком городе Хемниц произошли беспорядки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Столкновения "правых" и "левых" радикалов в немецком городе Хемниц в понедельник привели к тому, что в больницу с травмами попали несколько человек, сообщает немецкая пресса.

По ее данным, беспорядки начались в ходе демонстрации, поводом для которой стало убийство в выходные 35-летнего гражданина Германии. По этому делу уже задержаны двое - граждане Сирии и Ирака.

Молодые люди, лица которых были прикрыты капюшонами и платками, на манифестации начали забрасывать полицию и оппонентов петардами и другими предметами.

Полицейским в ответ пришлось применить водомет.

Полиция через твиттер-аккаунт сообщила, что в настоящее время "демонстрация ProChemnitz проходит по заявленному маршруту, в сопровождении большого количества правоохранителей".

"Отмечаются единичные инциденты, подавляющая часть участников демонстрации ведет себя спокойно", - сказано в сообщении.