Мэй и Эрдоган выразили озабоченность возможностью применения химоружия в Сирии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили об озабоченности в связи с обострением ситуации на северо-западе Сирии и возможностью нового применения химоружия, сообщил офис британского премьера.

"Они выразили озабоченность в связи с эскалацией боевых действий сирийского режима на северо-западе Сирии, которые несут в себе угрозу миллионам мирных жителей, и в связи с потенциальной возможностью нелегального использования химического оружия", - говорится в сообщении по итогам телефонной беседы лидеров двух стран.

Как ранее сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в понедельник по телефону также обсудили ситуацию в Сирии.

"Канцлер Ангела Меркель и американский президент Дональд Трамп сегодня (в понедельник - ИФ) во второй половине дня провели телефонный разговор. Политики обеспокоены гуманитарной ситуацией в сирийском регионе Идлиб. Россию призывают сдерживающим образом повлиять на сирийский режим, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - говорилось в заявлении Ш.Зайберта.

В понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, по данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии.

"Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал И.Конашенков.

По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28-ю крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.