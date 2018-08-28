Министр обороны Турции обсудил с шефом Пентагона ситуацию в Сирии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар и глава Пентагона Джеймс Мэттис провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ряду тем, сообщает интернет-портал турецкого издания "Сабах".

Так, стороны обсудили отношения между Турцией и США, ситуацию в Сирии и борьбу против терроризма.

В июне этого года Турция и США согласовали "дорожную карту" по выводу из стратегически важного города на севере Сирии - Манбиджа - курдских формирований из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической группировкой. После этого турецкие и американские войска приступили к патрулированию Манбиджа.