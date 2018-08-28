СМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в Сирии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за время участия России в сирийском конфликте, сообщает во вторник сайт газеты "Известия".

По данным издания, группировка включает десять кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Восемь из них оснащены крылатыми ракетами "Калибр", а на крейсере "Маршал Устинов" развернут противокорабельный ракетный комплекс "Вулкан". Также в составе группировки две подводные лодки. Для снабжения многочисленной группировки в Средиземное море направлен морской танкер Черноморского флота "Иван Бубнов". Еще несколько кораблей сейчас на подходе, пишут "Известия".

Пресс-секретарь сирийского парламента Наджи Габид заявил в беседе с "Известиями", что присутствие российских военных кораблей в Сирии соответствует международному праву и одобрено сирийскими властями.

Военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков сообщил изданию, что сирийская армия готовится к операции в провинции Идлиб, и при необходимости российские корабли могут поддержать сирийское наступление. "Именно для этого в Средиземном море выведено одновременно восемь носителей ракет "Калибр". Эти комплексы эффективно стреляют по береговым целям, поэтому могут оказать мощную огневую поддержку сирийским войскам, проводящим сухопутную операцию", - отметил он.

По данным газеты "Коммерсантъ", Россия усиливает боевой потенциал своей группировки в Сирии из-за возможной военной операции западной коалиции против сирийских правительственных сил. "Некоторые меры были приняты по итогам предыдущей атаки коалиции", - цитирует газета своего источника в органах военного управления.

В частности, по его словам, на авиабазу "Хмеймим" в дополнение к завезенным ранее системам ПВО была передислоцирована батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2". Это всепогодный ЗРК, предназначенный для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км.

"Кроме того, как утверждают сирийские СМИ, Дамаск подготовил свои средства ПВО (системы С-200, ЗРК С-125 и "Оса") к отражению возможного удара", - пишет "Ъ".

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о наращивании США на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет. По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28-ю крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

26 августа Конашенков заявил, что в Сирию на юг зоны деэскалаиции Идлиб прибыли англоязычные специалисты для инсценировки химической атаки против гражданского населения. По данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии.