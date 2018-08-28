Представительство Украины при СНГ закрылось

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Представительство Украины при уставных органах Содружества Независимых Государств было закрыто в августе, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества", - сказал Лебедев журналистам во вторник в Минске.

Вместе с тем, председатель исполкома отметил, что "контакт у нас с Украиной остается". "Мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь. Там выделен специальный сотрудник", - пояснил он.

"Я в этом трагического ничего не вижу, потому что у нас десять лет назад такая ситуация была", - заметил Лебедев. По его словам, тогда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ.

"Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве", - подчеркнул С.Лебедев.

Лебедев отметил, что Украине будет направлено приглашение для участия в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане 2 ноября. Он подчеркнул, что "Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством участником, поэтому мы все документы ей направляем и приглашения".

В повестку заседания включено, в том числе, подписание соглашения о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности в случае ядерной аварии, соглашения о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней вредителей леса на приграничных территориях, соглашения об осуществлении совместной деятельности стран СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.