Мэй попросила не считать "концом света" выход Великобритании из ЕС без соглашения

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выход Великобритании из состава ЕС без заключения сделки не станет "концом света", передает во вторник агентство Bloomberg.

Мэй таким образом согласилась с главой ВТО Роберту Азеведу, который на прошлой неделе в эфире "Радио 4" "Би-би-си" заявил, что Brexit без сделки "не станет концом света... но и парой пустяков это не будет".

"Про ситуацию с отсутствием сделки он сказал, что это не будет проще простого, но это не будет и концом света. Я с самого начала говорила, что отсутствие соглашения лучше, чем плохое соглашение", - сказала Мэй журналистам. В то же время британский премьер отметила, что все еще считает, что Великобритания сможет достигнуть с ЕС "хорошей сделки".

Агентство напоминает, что на прошлой неделе власти Великобритании опубликовали 24 документа, в которых описывается подготовка Великобритании к выходу из ЕС без соглашения.

Таким образом, подчеркивает агентство, британские власти "пытаются показать, что они готовы к любому сценарию". В опубликованных документах власти на случай невозможности заключения сделки с ЕС советуют фармацевтическим компаниям делать запасы лекарств, компаниям, занимающимся экспортом, готовиться к большей бюрократической волоките, а потребителей призывают быть готовыми к росту цен на товары из ЕС.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось за выход страны из ЕС. Ожидается, что Великобритания и Евросоюз в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренности по Brexit.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.