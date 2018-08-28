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Министр экологии Франции ушел в отставку из-за разногласий в вопросах защиты окружающей среды

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Французский министр экологии Николя Юло во вторник объявил о решении уйти в отставку.

"Я решил покинуть правительство", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter, отметив, что это решение было одним из самых сложных в его жизни.

Юло заявил, что чувствует себя "одиноко" в правительстве, когда речь заходит о реализации связанных с защитой окружающей среды инициатив, и что ему не удалось добиться успеха в достижении поставленных целей.

"Я не хочу лгать себе. Я не хочу создавать иллюзии, что мое присутствие в составе правительства означает, что мы находимся на должном уровне в реализации наших целей (по проблемам окружающей среды - ИФ)", - добавил он.

"Начали ли мы сокращать использование пестицидов? Ответ - нет. Начали ли мы принимать меры, чтобы остановить сокращение биологического разнообразия? Ответ тоже отрицательный", - сообщил Юло. Он добавил, что последние несколько месяцев работы в правительстве стали для него "страданием".

Министр отметил, что еще не оповещал о своей отставке ни президента страны Эмманюэля Макрона, ни главу правительства Эдуара Филиппа.

Юло, в частности, курирует вопросы, связанные с энергетикой, и в ближайшее время должно было представить план развития этой отрасли на последующие 10 лет. Главной целью этого плана должно было стать сокращение использования атомной энергетики.

Между тем, в настоящее время крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции Electricite de France пытается убедить Макрона согласиться на программу по сооружению новых атомных электростанций в стране, которые заменят устаревающие установки.

Во вторник в эфире France Inter Юло назвал стремления Парижа по развитию ядерной промышленности "бесполезным безумством как в экономическом, так и техническом плане".

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что решение Юло, возможно, вызвано состоявшейся накануне в Елисейском дворце встречей, после которой Макрон согласился вдвое сократить цены национальной лицензии на охоту. Подобная мера вызвала серьезную обеспокоенность со стороны активистов, занимающихся защитой окружающей среды.

Юло с мая 2017 года занимает пост министра экологии Франции, до этого он работал фотографом и журналистом, а также телеведущим. Долгие годы он ведет активную деятельность по защите окружающей среды. В ходе своей работы в должности министра он продвигал кампанию по закрытию части ядерных реакторов, а также по запрещению на территории Франции разработки существующих месторождений углеводородных энергоносителей.

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Теги: Франция, Николя Юло

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