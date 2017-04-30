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Путин наградит победителя российского этапа автогонок "Формула-1"

Есть обновление от 16:41

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в воскресенье присутствует в Сочи на российском этапе чемпионата мира "Формула-1" - Гран-при России, он лично вручит кубок победителю гонок.

Эти соревнования "Формулы-1" проводятся на "Сочи Автодроме" четвертый год подряд. Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк.

Президента России встретили руководители "Формулы-1". Это легендарный промоутер, ныне почетный президент "королевских гонок" Берни Экклстоун, который несколько десятилетий возглавлял их и лично поддержал организацию российского этапа в Сочи.

В январе этого года на посту исполнительного директора и председателя совета директоров "Формулы-1" его сменил Чейз Кэри, который также приветствовал Путина на трибуне.

Награждение победителей Гран-при России президентом страны уже стало традицией.

В 2014 и 2015 годах победу в гонках одерживал британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, в 2016 году - немецкий гонщик Нико Росберг, также выступавший за "Мерседес".

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов Гран-при России ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.

Теги: Сочи, автоспорт, Формула-1, Владимир Путин
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