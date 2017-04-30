Феттель упрочил лидерство в чемпионате "Формулы-1" после Гран-при России

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Немецкий пилот Себастьян Феттель, защищающий цвета команды Ferrari, увеличил отрыв от преследователей в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1".

После того, как он финишировал вторым на Гран-при России в Сочи в воскресенье, в его активе стало 86 очков. Это на 15 баллов больше чем у идущего в личном зачете вторым британца Льюиса Хэмилтона – гонщик Mercedes занял в Сочи четвертое место.

На третьей строчке в личном зачете располагается победитель Гран-при России-2017 финн Валттери Боттас из Mercedes. Теперь у него 63 очка.

Что касается россиянина Даниила Квята, выступающего за Toro Rosso, то с 2 баллами он находится на 14-м месте.

В Кубке конструкторов лидирует команда Mercedes – 136 очков. Занимающую второе место команду Ferrari она опережает лишь на 1 очко. На третьей строчке – Red Bull, 57 очков. Toro Rosso Квята – на шестом месте 13 очков.

Следующий этап чемпионата "Формулы-1" пройдет в Испании 12-14 мая.