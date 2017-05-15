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Спорт "Формула-1" в сезоне-2017

Виталий Петров не исключил возвращения в "Формулу-1"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Экс-гонщик "Формулы-1" россиянин Виталий Петров допустил, что может возобновить выступления в "Королевских гонках".

"Теоретически все возможно. Мы в форме, мы готовы - в любое время можем сесть и поехать. Работаем", - сказал Петров "Интерфаксу".

32-летний Петров выступал в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1" с 2010 по 2013 годы за команды Renault, в составе которой стал первым россиянином, поднявшимся на подиум Гран-при "Формулы-1", и Caterham.

Как сообщалось, в сезоне-2017 Петров примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC. Он выступит во всех девяти этапах чемпионата в классе LMP2 в составе британской команды Manor.

В 2016 году пилот уже выступал в этом чемпионате за рулём российского спортпрототипа BR01. Успехом сезона стал подиум в марафоне "24 часа Ле Мана", когда российский экипаж команды SMP Racing в составе Петрова, Виктора Шайтара и Кирилла Ладыгина завоевал "бронзу" по итогам этой суточной гонки.

Теги: автоспорт, Формула-1, Виталий Петров
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