Феттель выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Россиянин Даниил Квят сошел с дистанции по ходу гонки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Немец Себастьян Феттель, выступающий за команду Ferrari, стал победителем Гран-при Монако, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял его партнер по команде финн Кими Райкконен, третьим - пилот Red Bull австралиец Даниэль Риккардо.

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета команды Toro Rosso, сошел с дистанции по ходу гонки.

Следующий этап ЧМ "королевских автогонок" состоится в Канаде 9 - 11 июня.

68-й чемпионат мира по автогонкам класса "Формула-1" проходит с 24 марта по 26 ноября.