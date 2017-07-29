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Спорт "Формула-1" в сезоне-2017

Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Россиянин Квят стал тринадцатым

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Немец Себастьян Феттель, выступающий за команду Ferrari, показал лучшее время в квалификации Гран-при Венгрии – очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал его партнер по команде финн Кими Райкконен, третьим – еще один финский гонщик Валттери Боттас из команды Mercedes.

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета Toro Rosso, показал 13-е время.

В настоящее время в личном зачете лидирует Феттель, у него 177 очков, у идущего вторым британца Льюиса Хэмилтона (Mercedes) – на балл меньше. В тройку лидеров входит Боттас – 154 очка.

Квят занимает 16-е место – 4 очка.

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (330 очков). В тройке лучших – Ferrari (275) и Red Bull (174), Toro Rosso - на шестой строчке (33).

Теги: автоспорт, Формула-1
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