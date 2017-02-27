Кудрин выступил против налогообложения роботов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что в России преждевременно вводить подоходный налог для занятых на производстве роботов-манипуляторов, о чем говорят представители ряда высокотехнологичных компаний.

"Про налогообложение роботов мы (в стратегии развития РФ до 2024 года) не пишем. Это не самая правильная идея", - сказал Кудрин, выступая в понедельник на Сочинском инвестиционном форуме, отвечая на реплику модератора о том, что недавно создатель Microsoft Билл Гейтс заявил о необходимости введения подоходного налога для роботов из-за высокого уровня цифровизации экономики и изменения структуры рынка труда.

По словам главы совета ЦСР, "роботы бывают разными, и нужно будет определить единицу измерения". Вместе с тем Кудрин признал необходимость социальной адаптации людей, которые высвобождаются в результате роботизации производства. "В результате роботизации прибыль быстроразвивающихся компаний растет. С нее (с этой прибыли) и нужно помогать тем людям, которые высвобождаются", - считает Кудрин.

"Подоходный налог на роботов означал бы налог на технический прогресс. У нас в России сейчас задача обратная - нам нужно ускорять технический прогресс", - заключил Кудрин.

Тем временем, российские профсоюзы озабочены тем, что роботы не будут платить взносы в Пенсионный фонд (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"Каждое рабочее место, кроме заработной платы работников, оно генерирует взносы в социальные фонды, и таким образом эти социальные фонды пополняются. Если работа произведена, а взносы не начисляются, надо сегодня строить заранее другую модель общества, понимать, каким образом возмещать поступления в социальные фонды", - сказал президент Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в понедельник.