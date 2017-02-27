Трутнев анонсировал назначение нового главы "АЛРОСА"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Кандидатура нового президента "АЛРОСА" согласована, заявил журналистам курирующий компанию вице-премьер Юрий Трутнев.

"[Андрей] Жарков (нынешний президент "АЛРОСА" - ИФ) уже написал заявление. На ближайшем заседании наблюдательного совета решение будет принято", - отметил он. "Кандидатура нового главы уже согласована", - сказал он, отказавшись комментировать детали.

"Я не хотел бы это комментировать", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос, действительно ли единственным кандидатом на этот пост является сын экс-главы администрации президента Сергей Иванов, работающий сейчас вице-президентом Сбербанка.

Жарков, возглавляющий "АЛРОСА" с апреля 2015 года, разошелся с чиновниками во взглядах о путях развития компании. Источники "Интерфакса" в компании неоднократно отмечали, что у Жаркова есть разногласия с чиновниками, в первую очередь с Минфином, глава которого Антон Силуанов возглавляет наблюдательный совет "АЛРОСА".

В конце декабря прошлого года А.Жарков, также входящий в набсовет, голосовал против корректировки бюджета компании, предусматривающей сокращение долгосрочных финвложений, capex и затрат на оплату труда и ГРР. Он счел сокращение расходов "сильным и неоправданным", пояснял представитель "АЛРОСА". При этом глава "АЛРОСА" является госпредставителем, а корректировка была поддержана большинством его коллег по совету. Контракт с Жарковым был заключен на 3 года, то есть истекает в апреле 2018 года.

Жарков до прихода в "АЛРОСА" был заместителем руководителя Гохрана (с 2010 года). Ранее он работал в ЦБ РФ, "Норникеле", структурах En+, АО "Приокский завод цветных металлов" и т.д