Глава Минэнерго заявил об отсутствии нефтегазового компромисса с Минском

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Компромисс по нефтегазовому вопросу с Белоруссией пока не найден, заявил журналистам в Сочи министр энергетики РФ Александр Новак.

"Есть действительно предложения российской стороны, предложения белорусской стороны. Но пока компромисс окончательно не найден", - констатировал министр. "Я не могу озвучить (предложения РФ по газу - ИФ). Это вопрос, который еще обсуждается и заранее в публичную плоскость его не нужно выносить", - заметил Новак.

Из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Белоруссией возник конфликт неплатежей. Всего за 2016 год недоплата оценивается в $500 млн. Россия в ответ поставляет в Белоруссию нефть по сокращенному графику. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.

Министерство энергетики Белоруссии на прошлой неделе сообщило, что решения по российскому газу уже приняты и будут согласованы на политическом уровне. "Решения приняты, будут согласованы на политическом уровне", - говорил министра энергетик Владимир Потупчик.

Как заявил в середине февраля заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, Минск и Москва подготовили проект протокола по нефтегазовым вопросам, который в настоящее время рассматривается российским руководством.