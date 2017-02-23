"Ювентус" выиграл у "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" добились победы над португальским "Порту" в первой встрече стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в ночь на четверг по московскому времени в Португалии и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2 (0:0). На 72-й минуте Марко Пьяца вывел "Ювентус" вперед, спустя две минуты ворота "Порту" поразил Дани Алвес.

С 27-й минуты "Порту" играл в меньшинстве. Две желтые карточки – с интервалом в две минуты – получил Алекс Теллес, в связи с чем был удален с поля.

В другом матче игрового вечера испанская "Севилья" на своем поле одержала победу над английским "Лестером" - 2:1 (1:0).

На 25-й минуте футболист хозяев Пабло Сарабия открыл счет, на 62-й Хоакин Корреа удвоил, на 73-й Джейми Варди ("Лестер") – сократил отставание. На 14-й минуте Корреа не смог реализовать пенальти.

Ответные матчи в этих парах пройдет 14 марта.