"Ювентус" выиграл у "Монако" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" добились победы над представляющим чемпионат Франции "Монако" в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА-2016/17.

Встреча прошла на поле "Монако" и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ювентуса". На 29-й минуте счет открыл Гонсало Игуаин, через полчаса игрового времени он же удвоил счет.

Ответная игра этих команд запланирована на 9 мая, она пройдет в Турине.

Победитель этой пары в финале сыграет с победителем пары "Реал" (Мадрид) – "Атлетико" (Мадрид), где счет после первого матча 3:0 в пользу "Реала".