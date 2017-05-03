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Спорт Лига чемпионов УЕФА-2016/17

"Ювентус" выиграл у "Монако" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Ответный матч пройдет в Турине 9 мая

"Ювентус" выиграл у "Монако" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Автор обоих голов в матче Гонсало Игуаин
Фото: Reuters

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" добились победы над представляющим чемпионат Франции "Монако" в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА-2016/17.

Встреча прошла на поле "Монако" и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ювентуса". На 29-й минуте счет открыл Гонсало Игуаин, через полчаса игрового времени он же удвоил счет.

Ответная игра этих команд запланирована на 9 мая, она пройдет в Турине.

Победитель этой пары в финале сыграет с победителем пары "Реал" (Мадрид) – "Атлетико" (Мадрид), где счет после первого матча 3:0 в пользу "Реала".

Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА
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