Финал Лиги чемпионов УЕФА обслужит немецкий арбитр Брых

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Главным арбитром финального матча Лиги чемпионов УЕФА между туринским "Ювентусом" и мадридским "Реалом" назначен немец Феликс Брых, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций в пятницу.

Ассистенты рефери - Марк Борш, Штефан Лупп (оба - Германия), четвертый рефери - Милорад Мажич (Сербия), дополнительные ассистенты рефери - Бастиан Данкерт, Марко Фритц (оба - Германия), резервный арбитр - Рафаэль Фольтин (Германия).

Брых получил международную категорию в 2007 году. В нынешнем сезоне он судил пять матчей Лиги чемпионов, включая первую встречу 1/8 финала между "Порту" и "Ювентусом". Также он был главным арбитром первого матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА "Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед".

В прошлом году 41-летний рефери работал на матчах финальной стадии Евро-2016. Ему были доверены матчи группового этапа Швеция - Бельгия и Англия - Уэльс, а также четвертьфинал Польша - Португалия.

Кроме того, Брых обслуживал финал Лиги Европы УЕФА-2013/14 с участием "Севильи" и "Бенфики" в Турине.

Решающий матч Лиги чемпионов-2016/17 пройдет в Кардиффе 3 июня и стартует в 21:45 мск.

Действующим победителем турнира является "Реал", он же - наиболее титулованный его участник. Лига чемпионов покорялась им 11 раз (с учетом предшествовавшего соревнованию Кубка чемпионов), кроме того мадридский клуб трижды проигрывал в финалах. "Ювентус" - двукратный победитель турнира, шесть раз он проигрывал в финалах.