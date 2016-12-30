Итоги года: Apple, Google, Microsoft и другие разновидности ФАС-фуда

ФАС все чаще стали называть мегарегулятором, но вместе с весом ведомства росла и масса критики в его адрес

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Игорь Артемьев, ныне один из главных ветеранов правительства, в 2004 году принял антимонопольное ведомство в довольно скромном виде: стремящееся к нулю политическое влияние, без которого воевать с крупными компаниями бессмысленно, и нагрузка в виде "поддержки предпринимательства". От нее ФАС избавилась на самом старте, зато с тех пор обросла целым ворохом новых функций - от регулирования тарифов до контроля за гособоронзаказом.

ФАС все чаще стали называть мегарегулятором, но вместе с весом ведомства росла и масса критики в его адрес. Cлужбу, в частности, упрекали за ничтожно малое количество расследований против зарубежных компаний - в 2015 году фактически единственным громким разбирательством такого рода были тяжбы с Google. В общем контексте импортозамещения (местами довольно агрессивного) деятельность контрольно-надзорного органа, не вмешивающегося в кухню крупных иностранных компаний на российском рынке, выглядела действительно не очень логично.

2016 год стал в этом смысле переломным и деликатесным для ФАС - помимо Google, регулятор так или иначе обратил внимание на целый ряд глобальных игроков. Apple, Microsoft, Hewlett-Packard, Lenovo, Samsung, LG, Alcatel, Sony, Asus - все они узнали, что такое "Russian antimonopoly body" во гневе.

"Ведро" аперитива

Вероятно, дело против транснационального гиганта Google стало тем самым горьковатым напитком, пробудившим аппетит ФАС к разбирательствам с иностранными компаниями. Служба признала Google виновной в нарушении конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений в России для гаджетов на базе Android (мобильной операционной системы, прозванной пользователями "ведром" - ИФ) и предписала устранить нарушения.

Дело было возбуждено еще в феврале 2015 года по жалобе "Яндекса" . По предписанию компания должна "отвязать" магазин приложений Google Play от других сервисов, в том числе поиска. При этом Google должна была исключить из соглашений с вендорами ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков.

Казалось, в августе 2016 года "дело Google" успешно завершилось. Суды взяли сторону ФАС - было оставлено в силе предписание службы от 2015 года, по которому Google должна была исключить из соглашений с производителями Android-устройств ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков, кроме самой Google. При этом ФАС назначила американской компании штраф в размере 438 млн рублей.

Но Google, для которой этот штраф выглядит в целом символическим, пошла в контратаку, обжаловав решение суда и подав иски к ФАС. Та, в свою очередь, через суд добивается принудительного исполнения предписания и намекает на уголовную ответственность менеджеров Google.

"Дело Google" фактически еще не завершено, но уже стало частью "кулинарной книги" ФАС - вошло в ведомственные методички и регулярно демонстрируется на различных профильных конференциях в качестве эталона противостояния транснациональным корпорациям.

Яблочные пассы

Подобно гипнотизеру, плавно совершающему пассы над лицами пациентов, делает внушения авторизованным реселлерам о единой цене на iPhone компания Apple - примерно таким образом, если облечь заявление ФАС в художественную форму, звучал диагноз российского антимонопольного регулятора.

Как и в 2011 году по аналогичной жалобе о ценовом сговоре (на iPhone 4), ФАС начала с проверки ритейлеров, но в этот раз главные вопросы антимонопольного ведомства относились именно к Apple.

Проверка была начата в феврале этого года, под нее попали крупные цифровые ритейлеры "Ситилинк", "М.Видео" , "Эльдорадо", "Евросеть", Ozon, Re:Store, "Связной", "Юлмарт", Media Markt, "Холодильник.ру", DNS, "Ион" ("Ноу-Хау"), "Техносила", а также розничные сети мобильных операторов ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС), ПАО "Вымпелком" и ПАО "Мегафон" . Кроме того, служба проверяла официальный магазин Apple в РФ AppleStore. Основанием проверки стало обращение гражданина с информацией об установлении в октябре 2015 года одинаковых цен на устройства.

Спустя несколько месяцев - в августе - ФАС возбудила дело в отношении компаний ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. Ведомство заявило - обнаружены признаки координации ценообразования на iPhone 6S и 6S Plus в сетях 16 российских ритейлеров.

Расследование ФАС показало, что с начала официальных продаж смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus в России большинство реселлеров установили на смартфоны одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени. Служба установила совпадение цен ритейлеров и на другие модели смартфонов Apple.

ФАС полагает, что такие совпадения могут являться результатом координации ценообразования российских реселлеров группой компаний Apple, которая привела к установлению цен на российском рынке и принятию так называемых "рекомендованных" цен в качестве обязательных.

В расследовании ФАС фигурировал пресс-релиз Apple от 28 сентября 2015 года, в котором указаны те же цены, которые действовали у ритейлеров. В частности, стоимость "младшей" модели iPhone 6S с объемом памяти 16 Gb составляла 56,99 тыс. рублей, "старшей" модели iPhone 6S Plus на 128 Gb - 83,99 тыс. рублей (эти цены устанавливаются для Apple Store). Эти факты, по мнению ФАС, указывают на то, что стороны при установлении цен действовали не самостоятельно.

Сама Apple ранее опровергла обвинение ФАС, сообщив, что реселлеры устанавливают свои собственные цены на продукты американского производителя. Если компании Apple будут признаны виновными, им может грозить штраф в соответствии со ст.14.32 КоАП за координацию экономической деятельности - от 1 до 5 млн рублей.

ФАС не впервые заводит дело о ценовом сговоре при продажах iPhone. В 2011 году служба признала виновными "Вымпелком" и МТС в согласованных действиях по установлению идентичных оптовых цен на iPhone 4. Тогда компании были оштрафованы на 18 млн рублей и 16 млн рублей, соответственно. В конце декабря еще одно дело против российской "дочки" Apple ООО "Эппл Рус" ФАС возбудил по жалобе пользователя iPhone на сервисные центры компании.

Согласно жалобе гражданина, в 2016 году сервисные центры отказали ему в замене поврежденного дисплея на смартфоне Apple iPhone 6 Plus из-за отсутствия поставок в Россию запчастей, предложив замену смартфона с доплатой. Apple не поставляет в Россию модули экранов и материнские платы, необходимые для ремонта, в результате чего ущемляются интересы потребителей, отмечает ФАС.

Если российская "дочка" Apple будет признана виновной в злоупотреблении, должностному лицу компании грозит штраф от 15 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, а самой компании - от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей. Компанию также могут обязать устранить нарушение. Подавший жалобу гражданин Дмитрий Петров рассчитывает, что ФАС заставит Apple начать поставки запчастей для ремонта iPhone в Россию.

От яблони - яблоки, от картеля - шишки

Не успели пропасть из рейтинга "самых вкусных" новостей заголовки о "деле iPhone", как уже в конце ноября ФАС сообщила о жалобах в ведомство на цены смартфонов Samsung в авторизованных магазинах. "Пока мы смотрели цены на iPhone, посыпались точно такие же жалобы от граждан и организаций по поводу поддержания цен на Samsung. Сейчас дело не возбуждено, но мы получили первую информацию, которую будем очень внимательно изучать", - говорил замглавы ФАС Андрей Цариковский.

По его оценке, обработка информации по ценообразованию на смартфоны Samsung и первые итоги анализа появятся через два месяца - к концу января. Некоторое время спустя глава регулятора Игорь Артемьев заявил, что ФАС не оставит без внимания всех серьезных игроков рынка.

"Мы выявили часть фактов, сейчас мы выявляем дополнительные факты. Потянет ли это на серьезное дело в суде, сможем ли мы это доказать - пока преждевременно говорить. Мы проверяем рынок, всех серьезных игроков на этом рынке", - заявил глава антимонопольной службы.

Не прошло месяца, как ФАС сообщила о новых участниках рынка, попавших в поле зрения регулятора - на этот раз целых четыре иностранных компании стали объектом жалоб, связанных с ценообразованием на смартфоны. ФАС сообщила, что направила в российские офисы производителей LG, Alcatel, Sony и Asus запросы в связи с жалобами на признаки ценового сговора при продаже флагманских моделей смартфонов компаний. Потом, правда уточнила - у Asus российского офиса нет вообще, поэтому написали на Тайвань. Речь идет о ценах на смартфоны Sony Xperia XZ, LG G5 SE, Alcatel IDOL 4S и Asus ZenFone 3.

Как только компании ответят на запросы, ФАС проведет анализ, по итогам которого будет принято решение о возбуждении дела. Приблизительно на это может уйти около двух месяцев.

У кого-то всё Lenovo, как ни HP

На фоне разбирательств ФАС по самым чувствительным для рядовых потребителей категориям - мобильным гаджетам - в тени оказались сообщения об успехах ФАС на антикартельном поприще. В середине ноября ФАС отчиталась о расследовании ценового сговора на рынке поставок IT-техники госзаказчикам, действующего уже много лет, в котором фигурировали Lenovo и Hewlett Packard.

Проверка российского офиса Lenovo закончилась тремя протоколами регулятора о препятствиях, которые чинили ей представители компании. Однако позднее ФАС сообщил о возбуждении дела лишь непосредственно против российских поставщиков, добавив, что будут и другие дела. Среди заказчиков продукции оказались Центризбирком, МВД и ФСБ, но к ним претензий у ведомства нет.

Еще одним иностранным IT-гигантом, ставшим фигурантом жалоб в ФАС, оказался Microsoft. Российский разработчик антивирусного ПО "Лаборатория Касперского" пожаловался на сокращение времени обеспечения совместимости антивирусного ПО сторонних разработчиков с операционной системой Microsoft до шести дней с двух месяцев.

"Из-за того, что компания Microsoft сама является разработчиком антивирусного программного обеспечения Windows Defender, которое автоматически включается, если стороннее ПО не успело адаптироваться с Windows 10, такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке программного обеспечения. Наша задача - обеспечить равные условия для всех участников этого рынка", - не терялся в специфических терминах замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Microsoft, в свою очередь, заявляла, что подтверждает свою приверженность принципам работы в соответствии с антимонопольным законодательством. Компания также напоминала, что ее с "Лабораторией Касперского" связывают "многолетние партнерские отношения по разным направлениям".

Между тем в "Лаборатория Касперского" заявляли, что намерены обратиться с жалобой и в Европейскую комиссию. Перед тем как подать жалобу в ФАС, компания вела долгие переговоры с Microsoft, но они оказались безуспешными.

Попробовав "на зуб" иностранных гигантов, в новый год ФАС вступает в статусе одного из главных потенциальных ньюсмейкеров. Поле для исследований большое - ведь никто не запретит ранимым российским пользователям жаловаться на Facebook, Amazon, Uber...