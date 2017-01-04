"Роснефтегаз" отчитался о закрытии продажи акций "Роснефти"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Вслед за покупателями (катарский суверенный фонд QIA и нефтетрейдер Glencore) - продавец 19,5% акций "Роснефти" - АО "Роснефтегаз" отчитался о закрытии сделки.

"АО "Роснефтегаз" информирует, что в рамках ранее объявленной приватизационной сделки были завершены все корпоративные и технические процедуры закрытия и расчетов между участниками проекта, включая АО "Роснефтегаз", консорциум международных инвесторов, в который вошли один из крупнейших в мире суверенных фондов Qatar Investment Authority и ведущий сырьевой производитель и трейдер Glencore, финансовые и юридические консультанты и финансово-кредитные организации", - говорится в пресс-релизе РНГ.

"Технические процедуры закрытия потребовали подготовки и подписания более 50 документов и соглашений, - делится подробностями "Роснефтегаз". - Было задействовано более пяти юрисдикций. Все это отражает беспрецедентную сложность сделки".

"В результате приватизации 19,5% акций "Роснефти" в бюджет РФ перечислено 710,8 млрд рублей, а с учетом продажи контрольного пакета "Башнефти" в общем итоге федеральный бюджет получил доход свыше 1 трлн 40 млрд рублей, - отмечается в сообщении. - Высокое качество активов российской нефтяной компании, а также появление новых профессиональных инвесторов в составе акционеров получило высокую оценку рынка - стоимость акций компании после объявления сделки выросла на 20%, стоимость контрольной доли государства в ПАО "НК "Роснефть" увеличилась на дополнительные 350 млрд рублей".

Ранее о поступлении в бюджет денег от продажи акций "Роснефти" сообщил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 23 декабря.