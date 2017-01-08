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В "Нафтогазе" заявили о возможных претензиях РФ по поводу транзита газа в Европу

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - "Нафтогаз" в связи с сильными морозами в РФ не исключил вероятности необоснованных обвинений в адрес Украины в невозможности обеспечить транзит газа в Европу.

"Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок (газовых хранилищ). Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать "Газпрому" нашими запасами, когда ему не хватает, в Украине нет", - говорится в сообщении украинской компании в фейсбуке.

Из сообщения следует, что холода затронули Украины лишь частично, и компания накопила достаточные объемы газа в хранилищах.

Теги: Нафтогаз, Украина
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