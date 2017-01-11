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Экономика

Кондитерская компания Ferrero выступила в защиту пальмового масла

Итальянский производитель заявил, что используемый им ингредиент безопасен, а без него ореховая паста Nutella уже не будет такой вкусной

Кондитерская компания Ferrero выступила в защиту пальмового масла
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Итальянская кондитерская компания Ferrero, которой принадлежит бренд Nutella, выступила в защиту пальмового масла, которое некоторые другие производители бойкотируют после публикации доклада европейских регуляторов о его потенциальной канцерогенности.

Ferrero запустила рекламную кампанию на телевидении, в которой утверждается, что шоколадно-ореховая паста Nutella без пальмового масла уже не будет такой вкусной.

Вместе с тем итальянская деловая пресса быстро подсчитала, что переход с пальмового масла - самого дешевого на рынке - на другие варианты только в производстве Nutella будет стоить Ferrero от $8 млн до $22 млн в год.

Как пишет Investire Oggi, ежегодно Ferrero закупает для всей продукции около 185 тыс. тонн пальмового масла, средняя цена которого на рынке - $800 за тонну (подсолнечного масла - $845 за тонну, рапсового - $920 за тонну). С учетом валютной конвертации Ferrero тратит на эти цели более 140 млн евро в год.

Доля пальмового масло в Nutella - около 20%. Ежегодно Ferrero производит и продает по всему миру 250 тыс. тонн этого сладкого спреда, таким образом, для него требуется около 50 тыс. тонн пальмового масла. При этом затраты на банку составляют немногим более 3 евроцентов. На Nutella приходится около пятой части выручки Ferrero по всему миру.

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Опасно ли?

В мае 2016 года Европейское агентство по продовольственной безопасности (European Food Safety Authority, EFSA) опубликовало доклад, связывающий употребление в пищу пальмового масла, рафинированного при температуре выше 200 градусов Цельсия, с раковыми заболеваниями. Ранее о подобной связи говорили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Рафинация пальмового масла проводится при повышенной температуре, чтобы избавить его от естественной красноватой окраски и резкого запаха. В результате образуются глицидиловые эфиры жирных кислот, которые в процессе пищеварения переходят в глицидол, относящийся к канцерогенным факторам.

Ferrero утверждает, что пальмовое масло для нее рафинируется при температуре немногим менее 200 градусов Цельсия и пониженном давлении, чтобы избежать формирования опасных для здоровья соединений. По словам топ-менеджеров компании, процесс занимает больше времени и стоит на 20% больше, чем высокотемпературная обработка.

Российское представительство компании Ferrero было открыто в 1995 году. С 1997 года группа Ferrero представлена в России компанией ЗАО "Ферреро Руссия". Компании принадлежит фабрика во Владимирской области, инвестиции в которую составили 200 млн евро. По данным базы "СПАРК-Интерфакс", выручка ЗАО по итогам 2015 года составила 33,6 млрд рублей, чистая прибыль - 2,8 млрд рублей.

Теги: Ferrero, пальмовое масло
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