"Газпром" установил новый рекорд экспорта

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Газпром" 11 января установил новый исторический рекорд поставок газа на экспорт в дальнее зарубежье - 624 млн куб. м газа в сутки, сообщила компания.

Предыдущее пиковое значение составляло 621,8 млн куб. м, оно превышено на 2,2 млн куб. м, подчеркивается в сообщении.

Объем поставок по газопроводу "Северный поток" второй день подряд находится на рекордном суточном уровне - 167,4 млн куб. м. Таким образом, "Газпром" вышел на абсолютную максимальную суточную пропускную способность "Северного потока", в пересчете на год на 11,1% превышающую проектные объемы газопровода, отмечает "Газпром".

С начала года "Газпром" уже несколько раз обновлял собственные рекорды поставок газа на экспорт.