Миллер оценил долю "Газпрома" на европейском рынке в 34%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Доля "Газпрома" на рынке Европы в 2016 году выросла до рекордных 34% с 31% в 2015 году, об этом глава компании Алексей Миллер проинформировал президента России Владимира Путина. "Мы достигли рекордных объемов поставок газа в дальнее зарубежье", - сказал он.

"В 2016 году прирост составил 12,5%, чуть меньше 180 млрд кубометров газа", - добавил он, отметив, что это рекордные показатели. "Таким образом, за один год доля "Газпрома" на европейском рынке возросла на 3 (процентных пункта - ИФ) и составила 34%", - добавил Миллер.

По словам главы компании, в целом за 2016 год добыто около 420 млрд куб. м газа. Поставки на внутренний рынок выросли 2,3%, а поставки для населения - на 5,7%. "Это говорит о том, что рост энергопотребления, газопотребления является индикатором экономического роста в стране", - подчеркнул Миллер.