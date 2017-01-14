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Касьянов счел серьезным ударом по экономике РФ возможные всеобъемлющие санкции США

Бывший премьер спрогнозировал 10-процентную девальвацию рубля

Касьянов счел серьезным ударом по экономике РФ возможные всеобъемлющие санкции США
Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов считает, что принятие американским конгрессом законопроекта о "всеобъемлющих" санкциях против РФ нанесет очередной серьезный удар российской экономике и уменьшит шансы на перезагрузку российско-американских отношений.

"Под законодательным запретом могут оказаться инвестиции и поставки оборудования в нефтегазовый сектор, участие в приватизации российских государственных активов, продажа и приобретение российского суверенного долга. В случае принятия этих ограничительных мер, российскую экономику ждет еще один удар. Отменить закон будет крайне сложно даже лояльной американской администрации. А лояльности к политике Кремля от команды Дональда Трампа ждать не приходится", - написал Касьянов в своем фейсбуке в субботу.

Он отметил, что ограничения на инвестиции в российский нефтегазовый сектор и запрет на поставки всего технологического оборудования, информации и услуг, которые могут помочь при разработке нефти и газа приведут к невозможности запуска новых месторождений.

Он отметил, что в этом году на фоне грядущих ограничений следует ожидать плавную, 10-процентную девальвацию рубля.

Группа американских сенаторов, среди которых республиканец Джон Маккейн, демократы Бен Кардин и Роберт Менендес, во вторник внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России из-за предполагаемых кибератак.

Предполагаемые санкции коснутся инвестиций в энергетический сектор и сферы суверенного долга.

Теги: ПАРНАС, Михаил Касьянов, США
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