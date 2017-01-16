Правительство назначило строителя железной дороги из Крыма

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство приняло решение назначить подрядчиком строительства железной дороги через Керченский пролив компанию "Стройгазмонтаж", сообщил в понедельник "Коммерсант " со ссылкой на источник в Белом доме.

Ранее проводился конкурс на строительство железнодорожного подхода к проливу со стороны полуострова, однако он провалился дважды, потому что не нашлось желающих проложить пути за 17 миллиардов рублей. По информации "Коммерсанта", чиновники предложили "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, который уже строит мост через пролив.

Конкурс был объявлен в сентябре минувшего года. Стоимость работ определили в 16,9 миллиарда рублей. Их нужно закончить в ноябре 2019 года. Участвовать согласились тольско "Железные дороги Якутии", но их заявка не прошла отбор.