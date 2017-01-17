Сотрудники ВБРР вошли в состав временной администрации банка "Пересвет"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен "Роснефти"), считающегося основным претендентом на санацию банка "Пересвета", вошли в состав временной администрации по управлению этим банком, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В состав временной администрации "Пересвета", в частности, вошли вице-президент ВБРР Михаил Полунин и заместитель начальника департамента экономической безопасности ВБРР Александр Винокуров.

"Пересвет" с 21 октября 2016 года находится под управлением временной администрации. ЦБ РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" и сейчас обсуждает с ними его дальнейшую судьбу. Мораторий действует до 21 января 2017 года.

Крупнейшие кредиторы банка "Пересвет" - ПАО "Интер РАО", ПАО "РусГидро" и Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ - обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. В качестве санатора предлагается ВБРР.

Кредиторы указывают на существенные потери в варианте банкротства банка, отметил источник. В случае санации "Пересвета" акционеры готовы конвертировать в капитал банка 90% требований, крупные кредиторы - 85%. Оставшаяся необходимая для оздоровления сумма может быть предоставлена Банком России.

Русская православная церковь контролирует 49,7% акций банка "Пересвет", 24,4% принадлежит АО "Экспоцентр" (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ), предправления Александру Швецу принадлежит 12,8%, Павел Панасенко через ООО "Внуково-Инвест" владеет 1,7%.

Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".