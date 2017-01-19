КС РФ допустил возможность выплаты частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСа

Она может быть выплачена в случае обнаружения нового имущества компании

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд России допустил в качестве воли властей частичную компенсацию имущественных потерь бывших акционеров ЮКОСа за счет выявления активов этой нефтяной компании.

"Конституционный суд, исходя из фундаментального значения европейской системы защиты прав и свобод человека и гражданина, считает необходимым поиск правомерного компромисса ради поддержания этой системы. Конституционный суд не исключает возможности проявления Россией доброй воли в определении пределов такого компромисса и механизмов его достижения в отношении добросовестных акционеров НК ЮКОС, пострадавших от неправомерных действий компании и ее менеджеров", - говорится в постановлении КС РФ, которое в четверг огласил председатель суда Валерий Зорькин.

В документе отмечается, что правительство РФ правомочно инициировать рассмотрение вопроса о выплате соответствующих сумм по предусмотренной российским и зарубежным законодательством процедуре распределения вновь выявленного имущества ликвидированного юридического лица. По мнению суда, это может быть осуществлено "только после расчетов с кредиторами, принятия мер по выявлению иного имущества, например, сокрытого в зарубежных счетах".

В постановлении подчеркивается при этом, что компенсация в виде выплат "в любом случае не должна затрагивать доходы и расходы бюджета, а также имущество Российской Федерации".