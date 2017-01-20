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Дефицит бюджета РФ в 2016 году составил 3,5% ВВП

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в 2016 году, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 2 трлн 967,3 млрд рублей, или 3,5% ВВП. Объем ВВП в 2016 году составил 84 трлн 120 млрд рублей. Законом о бюджете на 2016 год был предусмотрен дефицит 3,7% ВВП. Первичный дефицит сложился в размере 2 трлн 346 млрд рублей, или 2,8% ВВП.

Доходы бюджета составили в прошлом году 13 трлн 459,500 млрд рублей, или 100,7% к объему доходов, утвержденному законом о бюджете, говорится в сообщении Минфина по итогам исполнения бюджета. Объем нефтегазовых доходов составил в 2016 году 4 трлн 831,650 млрд рублей, или 101,1% от прогноза на год, ненефтегазовых доходов - 8 трлн 627,850 млрд рублей, или 100,4% годового прогноза.

Расходы составили 16 трлн 426,798 млрд рублей, или 100,1% к общему объему расходов, утвержденному законом о бюджете, и 98,7% к уточненной росписи. Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита составило 2 трлн 924,499 млрд рублей и 42,798 млрд рублей, соответственно.

Федеральная налоговая служба (ФНС) администрировала за год доходов на 6 трлн 918,370 млрд рублей, или 100,9% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба - на 4 трлн 397,640 млрд рублей (100,9%), другие федеральные органы - 2 трлн 143,491 млрд рублей (99,6%). В декабре бюджет исполнен с дефицитом 1 трлн 123,72 млрд рублей, или 14,7% ВВП.

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