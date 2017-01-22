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Экономика

Россия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренности

По словам Александра Новака, пока рано говорить о возможном продлении соглашения по сокращению добычи

Россия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренности
Министр энергетики РФ Александр Новак
Фото: Reuters

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия по итогам января снизит нефтедобычу на 100 тыс. б/с, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Первоначальный план был установлен в обьеме 50 тыс. б/с.

"За 20 дней параметры (сокращения добычи) примерно около 100 тыс. б/с сохраняются. Скорее всего, так и будет (по итогам января - ИФ)", - сказал он.

Отвечая на вопрос, выйдет ли Россия на сокращение нефтедобычи уже в феврале, а не в марте, как озвучивалось ранее, А.Новак сказал: "Думаю, наши компании свои планы будут реализовывать исходя из максимальной скорости достижения соглашения. Как будет по факту складываться..мы будем мониторить..потому что у России есть свои особенности по возможностям резкого сокращения. Сейчас наши компании двигаются из тех возможностей, которые есть".

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Министр отметил, что на сегодняшний день все российские компании выполняют договоренности. Таким образом, по итогам января Россия достигнет уровня добычи в 11,1-11,15 млн б/с, заметил Новак.

Россия ведет отсчет сокращения с уровня октября - 11,247 млн б/с. Таким образом, по итогам января сокращение может составить 100-150 тыс. б/с.

Однако министр подчеркнул, что пока рано говорить о необходимости продления соглашения по сокращению нефтедобычи больше, чем на полгода.

"Мы обменивались мнениями вчера. Сейчас рано говорить, что какие-то решения уже можно озвучивать. В целом мы считаем, что пока нужно как минимум несколько месяцев, чтобы посмотреть, как будет выполняться соглашение", - сказал Новак.

Он также отметил, что пока не обсуждается привлечение США к соглашению, но "двери открыты для всех".

По итогам прошедших 10 декабря 2016 года в Вене переговоров 11 стран, не входящих в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти с января 2017 года на 558 тыс. баррелей в сутки ради стабилизации рынка. Александр Новак тогда говорил, к концу первого квартала Россия сократит добычу примерно на 200 тыс. баррелей в сутки. В апреле-мае планируется достичь цифры в 300 тыс. б/с.

Страны ОПЕК в свою очередь обязались сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия уменьшит добычу на 486 тыс. б/с.

Теги: Александр Новак, Минэнерго
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