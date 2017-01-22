Россия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренности

По словам Александра Новака, пока рано говорить о возможном продлении соглашения по сокращению добычи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия по итогам января снизит нефтедобычу на 100 тыс. б/с, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Первоначальный план был установлен в обьеме 50 тыс. б/с.

"За 20 дней параметры (сокращения добычи) примерно около 100 тыс. б/с сохраняются. Скорее всего, так и будет (по итогам января - ИФ)", - сказал он.

Отвечая на вопрос, выйдет ли Россия на сокращение нефтедобычи уже в феврале, а не в марте, как озвучивалось ранее, А.Новак сказал: "Думаю, наши компании свои планы будут реализовывать исходя из максимальной скорости достижения соглашения. Как будет по факту складываться..мы будем мониторить..потому что у России есть свои особенности по возможностям резкого сокращения. Сейчас наши компании двигаются из тех возможностей, которые есть".

Министр отметил, что на сегодняшний день все российские компании выполняют договоренности. Таким образом, по итогам января Россия достигнет уровня добычи в 11,1-11,15 млн б/с, заметил Новак.

Россия ведет отсчет сокращения с уровня октября - 11,247 млн б/с. Таким образом, по итогам января сокращение может составить 100-150 тыс. б/с.

Однако министр подчеркнул, что пока рано говорить о необходимости продления соглашения по сокращению нефтедобычи больше, чем на полгода.

"Мы обменивались мнениями вчера. Сейчас рано говорить, что какие-то решения уже можно озвучивать. В целом мы считаем, что пока нужно как минимум несколько месяцев, чтобы посмотреть, как будет выполняться соглашение", - сказал Новак.

Он также отметил, что пока не обсуждается привлечение США к соглашению, но "двери открыты для всех".

По итогам прошедших 10 декабря 2016 года в Вене переговоров 11 стран, не входящих в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти с января 2017 года на 558 тыс. баррелей в сутки ради стабилизации рынка. Александр Новак тогда говорил, к концу первого квартала Россия сократит добычу примерно на 200 тыс. баррелей в сутки. В апреле-мае планируется достичь цифры в 300 тыс. б/с.

Страны ОПЕК в свою очередь обязались сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия уменьшит добычу на 486 тыс. б/с.