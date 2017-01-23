Главные новости
В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииСивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертьюВ миреХакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"
Экономика

Цена нефти Brent снизилась до $55,4 за баррель

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в понедельник, рынок соблюдает осторожность в отношении последствий снижения нефтедобычи странами ОПЕК.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 по московскому времени опустилась на 0,1% - до $55,43 за баррель. Мартовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,1% - до $53,16 за баррель.

ЭкономикаРоссия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренностиРоссия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренностиЧитать подробнее

В минувшие выходные государства ОПЕК и не-ОПЕК объявили, что близки к согласованному сокращению добычи - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов, прошло слишком мало времени с начала реализации договоренностей, и инвесторы смогут лучше оценить ситуацию, когда будут доступны данные о производстве и экспорте нефти за январь в целом.

Между тем нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации максимальными темпами за четыре года. По данным Baker Hughes, за неделю компании ввели в эксплуатацию 29 установок в США, а общее число достигло 551 - максимума с ноября 2015 года. Добыча нефти в США повысилась примерно на 6% с середины 2016 года, хотя и остается ниже исторического максимума, зафиксированного в 2015 году.

В прошлую пятницу цены на нефть выросли примерно на 2% на ожиданиях встречи производителей нефти.

Теги: нефть, ОПЕК
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Россия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренностиРоссия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренности
По словам Александра Новака, пока рано говорить о возможном продлении соглашения по сокращению добычиПодробнее
Минфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличнымиМинфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличными
Антон Силуанов привел пример Индии, которая ограничила расчет наличными, и увидел в этом возможность собирать больше налоговПодробнее
Допдоходы от более высокой цены на нефть в 2017 году зачислят в бюджетДопдоходы от более высокой цены на нефть в 2017 году зачислят в бюджет
По оценке Минфина РФ, с учетом заложенных в бюджет $40 за баррель, при цене нефти в $50 за баррель эти дополнительные доходы составят около 1 трлн рублейПодробнее
Евгений Гинер купил 49% структуры "Ростеха"Евгений Гинер купил 49% структуры "Ростеха"
Президент футбольного ЦСКА приобрел акции "Технопромэкспорта", который построит ТЭС в ИранеПодробнее
Песков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в ЛипецкеПесков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке
По его словам, предприятие могло бы работать и дальшеПодробнее
Владимир Евтушенков: Мы не собираемся отращивать "вторую ногу" в пару МТСВладимир Евтушенков: Мы не собираемся отращивать "вторую ногу" в пару МТС
Основной владелец "Системы" рассказал о превращении АФК из операционного холдинга в инвесткомпаниюПодробнее
Шувалов рассказал о желании американского бизнеса возобновить диалог с РоссиейШувалов рассказал о желании американского бизнеса возобновить диалог с Россией
По словам первого вице-премьера, предприниматели из США не желают дожидаться отмены санкцийПодробнее
Украинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в ЛипецкеУкраинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в Липецке
Решение принято "по экономическим и политическим причинам"Подробнее
Суд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцевСуд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцев
Киев в декабре 2015 года допустил дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостоянияПодробнее
Alibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 годаAlibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 года
Сотрудничество начнется уже на ближайшей зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в южнокорейском городе ПхёнчханПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииСивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертьюВ миреХакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"СпортНемецкий канал ARD выпустил новый фильм о российском допинге
Редакцию издания "АиФ" возглавит Игорь Черняк
Мизулина решила покинуть "Справедливую Россию"
СКР возбудил дело против россиян за участие в карательных операциях в Донбассе
ЦБ ввел новый мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Пересвет"
Трамп в первые дни у власти сосредоточится на вопросах торговли и иммиграции
Курс доллара снизился из-за отсутствия четкости в планах Трампа
Мэрия обнаружила в Москве 148 не прошедших классификацию гостиниц
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи