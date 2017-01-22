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Экономика

Россия в 2016 году экспортировала агропродукцию на $17 млрд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия в 2016 году экспортировала продукции сельского хозяйства на $17 млрд, что на 4% больше, чем в 2015 году, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в понедельник.

Экспорт вырос за счёт расширения поставок зерна, растительного масла, рыбы. Также активно расширяются рынки сбыта сельхозпродукции. В числе крупнейших торговых партнеров РФ остаются Китай, Турция, Египет и Северная Африка.

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Глава Минсельхоза также рассказал о встрече министров сельского хозяйства G20 в Берлине, которая прошла в рамках международной выставки "Зелёная неделя", куда российские представители не ездят уже второй год подряд. "Сокращение российского присутствия на выставках, подобных "Зеленой неделе", можно, в первую очередь, объяснить ситуацией, которая сложилась из-за введения санкций. Но это не значит, что мы перестали экспортировать свою продукцию или она стала неинтересна потребителям в других странах, - сказал министр. - По-прежнему поставляем в Германию зерновые, в том числе пшеницу, кукурузу, гречиху, правда, не в таких объемах, как, скажем, на Ближний Восток. Экспортируем также шоколад и кондитерские изделия, фасоль, горох и другие товары".

Глава Минсельхоза также сообщил, что в декларации саммита министров сельского хозяйства G20 поддержано предложение России об ограничении использования антибиотиков в ветеринарии. "Россия всегда выступала за ответственное и рациональное использование антибиотиков при выращивании скота. Зачастую антибиотики применяются в качестве стимуляторов роста, на что мы неоднократно обращали внимание наших зарубежных коллег. Теперь задача стран G20 усилить контроль и принять меры по ограничению этой практики", - заявления глава Ткачев.

Теги: Александр Ткачев, Минсельхоз
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