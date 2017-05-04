Google выплатит 306 млн евро по налоговому делу в Италии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Alphabet Inc, материнская структура Google, достигла соглашения с налоговыми органами Италии об урегулировании претензий в недоплате налогов, сообщает MarketWatch.

В рамках соглашения Alphabet выплатит 306 млн евро, которые она не заплатила с выручки в размере свыше 1 млрд, полученной в Италии в 2009-2015 годах и оформленной через ирландское подразделение. Кроме того, с компании будут сняты обвинения в недоплате налогов в период с 2002 по 2006 год.

Многие европейские страны имеют претензии к Google, утверждая, что компания стремится сократить объем налоговых выплат, проводя их через Ирландию, где действует одна из самых низких в ЕС ставок корпоративного налога.