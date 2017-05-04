Главные новости
В миреОрганизаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциямиВ РоссииПетр Павленский получил политическое убежище во ФранцииВ миреИсточник анонсировал сфабрикованные материалы о новой химатаке в Сирии
Экономика

Google выплатит 306 млн евро по налоговому делу в Италии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Alphabet Inc, материнская структура Google, достигла соглашения с налоговыми органами Италии об урегулировании претензий в недоплате налогов, сообщает MarketWatch.

В рамках соглашения Alphabet выплатит 306 млн евро, которые она не заплатила с выручки в размере свыше 1 млрд, полученной в Италии в 2009-2015 годах и оформленной через ирландское подразделение. Кроме того, с компании будут сняты обвинения в недоплате налогов в период с 2002 по 2006 год.

Многие европейские страны имеют претензии к Google, утверждая, что компания стремится сократить объем налоговых выплат, проводя их через Ирландию, где действует одна из самых низких в ЕС ставок корпоративного налога.

Теги: Google, Италия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Доллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублейДоллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублей
Нефть марки Brent опустилась ниже $50 за баррель также впервые с 22 мартаПодробнее
Турция сняла ограничения на ввоз российской пшеницыТурция сняла ограничения на ввоз российской пшеницы
Об этом заявил министр экономики Турции Нихат ЗейбекчиПодробнее
"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахом"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахом
Однозначной оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента "Пересвета" нетПодробнее
"Роснефть" объяснила иск к АФК "Система""Роснефть" объяснила иск к АФК "Система"
В нефтяной компании мотивировали подачу иска на 106,6 млрд рублей выводом активовПодробнее
Греция договорилась с кредиторами по пакету реформГреция договорилась с кредиторами по пакету реформ
Афины согласились увеличить налоги и сократить социальные выплатыПодробнее
Экономика обнала. Кто на новенького?Экономика обнала. Кто на новенького?
Промежуточные итоги войны с фирмами-однодневкамиПодробнее
Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников на карты "Мир"Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников на карты "Мир"
Положения закона распространяются на выплаты зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендийПодробнее
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
При этом ЦБ ожидает роста экономики в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефтьПодробнее
Сбербанк обжаловал запрет использовать на Украине бренд "Сбербанк"Сбербанк обжаловал запрет использовать на Украине бренд "Сбербанк"
Единственным законным владельцем бренда на территории Украины является местный ОщадбанкПодробнее
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставкеЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
Аналитики ждут ее снижения на 0,25 п.п. - до 9,50%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
День "Звездных войн" в московском метро6 фото
04 мая
День "Звездных войн" в московском метро
Фотохроника 3 мая6 фото
03 мая
Фотохроника 3 мая
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреОрганизаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциямиВ РоссииПетр Павленский получил политическое убежище во ФранцииВ миреИсточник анонсировал сфабрикованные материалы о новой химатаке в СирииЭкономикаДоллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублей
Барак Обама выступил в поддержку Эммануэля Макрона
Три человека погибли при крушении вертолета в Башкирии
В Москве 5 мая пройдет митинг за расширение программы сноса хрущевок
Google выплатит 306 млн евро по налоговому делу в Италии
В Калининграде заявили о готовности продать 100% акций ФК "Балтика" за 1 рубль
Власти Подмосковья задумались о сносе хрущевок после 2020 года
Следователи выехали на место вероятного крушения вертолета в Башкирии
Петр Павленский получил политическое убежище во Франции
Зоны деэскалации в Сирии будут окружены зонами безопасности
Самолеты ВВС США сопроводили российские бомбардировщики близ Аляски
Меморандум о создании зон деэскалации вступит в силу на следующий день после подписания
День "Звездных войн" в московском метро
Владислав Сурков прокомментировал слухи о своей болезни
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи