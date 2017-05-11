Google оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в России

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская корпорация Google оплатила административный штраф в размере 438,067 млн рублей, назначенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, говорится в сообщении ведомства. Штраф был оплачен 9 мая.

Мировое соглашение между ФАС и Google было утверждено судом 17 апреля. "В рамках мирового соглашения удалось найти механизм устранения последствий ранее выявленных ФАС России нарушений антимонопольного законодательства и обеспечить конкуренцию на рынках мобильных приложений, в первую очередь, мобильного поиска", - говорится в сообщении ФАС.

Оплата американской компанией штрафа была одним из условий мирового соглашения между ФАС и Google. Совокупный размер штрафа составляет 439 млн рублей (включая штрафы компаниям Google Inc. и Google Ireland по 500 тыс. рублей, в сумме - на 1 млн рублей за неисполненное предписание).

Также по условиям мировой Google исполнит предписание ведомства и откажется от эксклюзивной предустановки своих приложений на мобильных устройствах Android и не будет ограничивать предустановку приложений третьих сторон, в частности, на первый экран устройства.

Кроме того, Google приведёт все свои контракты с вендорами в РФ в соответствие с условиями мирового соглашения.

Соглашение распространяется на устройства, предназначенные для продажи в России, оно действует 6 лет 9 месяцев. В настоящее время продление данного соглашения по истечении его срока не предусмотрено.

Как сообщалось, компромиссом для соглашения послужило то, что Google не будет "отвязывать" магазин приложений Google Play от других сервисов корпорации, в том числе поиска.

Разбирательство американской интернет-компании и ФАС началось с февраля 2015 года после жалобы основного конкурента - "Яндекса".