Конгресс США уточнил объем финансовой помощи Украине

За полгода Украина получит из Америки чуть больше $400 миллионов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Помощь США Украине предусмотрена в размере $410 млн 456 тыс., следует из одобренного конгрессом и обнародованного проекта бюджета до 30 сентября текущего года.

Из этих средств Пентагону предоставляется право израсходовать до $150 млн на военные нужды Украины, в том числе на подготовку украинских военных, поставки техники, "летальных вооружений оборонного назначения".

Ранее посольство Украины в США и украинские СМИ сообщили, что помощь Украине будет составлять не менее $560 млн 465 тыс.

Общий объем бюджета США на текущий финансовый год, который заканчивается 30 сентября, в случае подписания его президентом Дональдом Трампом достигнет $1,1 трлн.