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Coffeeshop Company собралась увеличить сеть кофеен в РФ почти в 3 раза

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Австрийская сеть Coffeeshop Company планирует увеличить свою долю на российском рынке и расшириться до 245 заведений в течение ближайших трех лет, сообщает пресс-служба консалтинговой компании Colliers International (эксклюзивный консультант по развитию сети в РФ).

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Сейчас в России работает около 90 кофеен сети. Таким образом, к 2020 году их число может вырасти почти в три раза.

В частности, до конца 2017 года планируется открытие 35 кофеен в Москве, Петербурге и других регионах, в 2018 году - 50 заведений, в 2019 году - 70 кофеен. Кроме того, в 2017 год также запланировано открытие 25 заведений в регионах РФ по франчайзингу.

Для развития сети компания планирует использовать собственные средства и привлекать партнеров. Colliers International в рамках расширения сети подготовит для оператора и его франчайзи план развития на территории России, подберет помещения и займется привлечением частных инвестиций.

Примерные объем инвестиций в развитие Coffeeshop Company в сообщении не уточняется.

Coffeeshop Company была основана в 1999 году в Вене, специализируется на продаже кофе, чая и десертов. Компания насчитывает около 300 кофеен в 25 странах мира. Первая кофейня в России открылась в 2008 году.

Теги: Coffeeshop Company, Россия
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