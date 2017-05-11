В Нью-Йорке начали принимать заявки на тестирование беспилотных автомобилей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти штата Нью-Йорк начали принимать первые заявки на тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общественного пользования, сообщил журналистам губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, этот пункт включен в бюджет штата на 2018 финансовый год, который в США начинается с 1 октября. Программа будет действовать в течение одного года.

Автомобили, указанные в заявке и допущенные к испытаниям, должны быть застрахованы на $5 млн каждый. Во время проведения теста в водительском кресле будет находиться пилот с действующими водительскими правами.

Также от компаний-производителей самоуправляемых транспортных средств требуется возместить расходы полиции штата за наблюдение за проведением тестирования. Согласно данным на официальном сайте полицейского управления штата Нью-Йорк, стоимость одного часа сопровождения составит $55,86.