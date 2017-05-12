Европейскому суду рекомендовали приравнять Uber к обычным такси

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сервис Uber по сути является транспортной компанией и должен соответствовать тем же требованиям, что и обычные такси, говорится в докладе генерального адвоката Европейского суда. Сама компания считает себя поставщиком информационных услуг и является посредником между водителями и клиентами.

Как отмечается в докладе, Uber предъявляет определенные требования к водителям такси, направляет их к клиентам и устанавливает тарифы, и поэтому ее нельзя рассматривать как всего лишь посредника. По мнению генерального адвоката, "сервис, позволяющий пассажирам и водителям найти друг друга при помощи мобильного приложения, является вторичным аспектом" услуги по непосредственной транспортировке людей.

Мнение генерального адвоката не является обязательным к исполнению, однако может оказать существенное влияние на решение Европейского суда, пишет Financial Times. Если высшая судебная инстанция согласится с таким определением, Uber может столкнуться с новыми проблемами на европейском рынке, включая необходимость получения новых лицензий и разрешений на ведение коммерческой деятельности.

Кроме того, решение может поставить под угрозу бизнес других компаний-посредников, таких, как Airbnb, сервис которой позволяет снять квартиру на время путешествия у реальных хозяев, при этом компания сама не владеет недвижимостью.

Представители Uber сдержанно отреагировали на доклад, отметив, что уже соответствуют требованиям, предъявляемым к транспортным компаниям, во многих странах ЕС. Однако они заявили, что такое развитие событий отвлечет законодательные органы ЕС от реальной проблемы, заключающейся в необходимости "реформы устаревших законов, не позволяющих миллионам европейцев заказать надежное такси одним нажатием кнопки".