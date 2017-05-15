Чистая прибыль "Вымпелкома" в I квартале упала на 12%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Вымпелкома" по итогам января-марта 2017 года составила 10,9 млрд рублей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Ранее сообщалось, что выручка "Вымпелкома" по итогам I квартала 2017 года составила 64,5 млрд рублей, снизившись на 2,1%. Доходы от мобильных услуг оператора выросли на 1%, до 52,3 млрд рублей. Показатель EBITDA сократился на 1,4%, до 24 млрд рублей.

Количество мобильных абонентов "Вымпелкома" на конец марта составило 57 млн, что на 1,2% меньше, чем годом ранее, и на 2,2 % меньше, чем на конец IV квартала. "Вымпелком" входит в глобальный телекоммуникационный холдинг VEON.