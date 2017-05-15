Китай выделит $14,5 млрд Фонду Шелкового пути

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Китай намерен дополнительно выделить 100 млрд юаней ($14,5 млрд) на проекты в рамках инициативы "Один пояс - один путь", заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Эти средства будут вложены в созданный в 2014 году для финансирования инфраструктурных проектов Фонд Шелкового пути.

Глава Китая назвал экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь 21-го века "проектом века", который принесет пользу людям во всем мире, сообщает MoneyControl.

Помимо вложений в фонд, по словам Си Цзиньпина, Экспортно-импортный банк Китая (Exim Bank) готов выделить целевой кредит в размере 130 млрд юаней на развитие проектов инициативы "Один пояс - один путь".

Также китайский лидер сказал, что еще 250 млрд юаней на поддержку проектов нового Шелкового пути готов выделить Государственный банк развития Китая, сообщило BBC.