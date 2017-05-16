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Toshiba в третий раз с начала года отложила публикацию отчетности

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Японский концерн Toshiba отложил публикацию полной финансовой отчетности уже в третий раз с января, акции во вторник подешевели на 12,2% на торгах в Токио. Японский регулятор рынка ценных бумаг во вторник был вынужден ввести ограничения на "короткие" продажи акций Toshiba. Решение вступает в силу с 17 мая, говорится в сообщении регулятора. С конца декабря капитализация Toshiba сократилась более чем на 40%.

Компания обнародовала краткую оценку результатов по итогам фингода, завершившегося 31 марта. Как говорится в пресс-релизе, чистый убыток за 12 месяцев, вероятно, составил 950 млрд иен ($8,4 млрд). Эта сумма лучше прогнозировавшихся ранее 1,01 трлн иен, но вдвое выше убытка в размере 460 млрд иен годом ранее. Столь значительный убыток связан с банкротством американской "атомной" дочки Toshiba Westinghouse Electric Co, инициированным 29 марта.

Вместе с тем в текущем фингоду Toshiba ожидает чистую прибыль на уровне 50 млрд иен, операционную прибыль - 200 млрд иен. В эти оценки заложены консервативные прогнозы валютных курсов - 100 иен/$1 и 110 иен за евро (во вторник доллар стоил около 113,5 иены, евро - более 125 иен).

Токийская фондовая биржа ранее продляла срок публикации отчетности Toshiba до 15 мая, но компания сообщила, что ее аудиторы еще не закончили проверку финпоказателей.

Для того чтобы сохранить компанию на плаву, Toshiba планирует продать свой самый успешный бизнес, подразделение по производству микросхем памяти. На него претендуют целый ряд игроков отрасли. В частности, Nikkei во вторник написала, что японская Sharp тайваньская Hon Hai (также известная как Foxconn) могут совместно купить 20% этого бизнеса, полная стоимость которого оценивается более чем в 2 трлн иен.

Без продажи этого подразделения собственный капитал Toshiba на конец текущего фингода останется отрицательным - 540 млрд иен, как и на 31 марта 2017 года.

Сделке мешает спор Toshiba и американской Western Digital, которая утверждает, что продажа подразделения нарушит условия заключенного ими договора о совместном предприятии. В прошлом году Western Digital приобрела за $15,8 млрд SanDisk Corp., которая была партнером Toshiba в производстве микросхем, и эта роль перешла к Western Digital.

Western Digital обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, говорится в сообщении компании. Toshiba решила заблокировать доступ представителей Western Digital в помещения СП, сообщает агентство Bloomberg. Представители правительства Японии в понедельник и вторник дали понять, что компании должны сами решить этот спор, вмешательства властей не будет.

Теги: Toshiba, Western Digital
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