Глава Башкирии не сможет заседать в совете директоров "Башнефти"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Парламентарии Башкирии признали утратившими силу нормативные акты, позволяющие главе региона участвовать в управлении некоммерческими и коммерческими компаниями, в том числе в качестве члена совета директоров АНК "Башнефть".

Как пояснил "Интерфаксу" председатель комитета Курултая Башкирии по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Виктор Пчелинцев, речь идет о признании утратившим силу постановления Госсобрания, касающегося изменений в республиканский закон о главе Башкирии.

"В прошлом году комитет вносил этот документ на рассмотрение (Госсобрания - ИФ)". Целью было урегулировать вопрос участия лица, занимающего высокую госдолжность, в управлении некоммерческими и коммерческими организациями. В апреле этого года был принят федеральный закон, запрещающий такое участие занимающим госдолжности - как на федеральном, так и на местном уровне. Мы отменяем то постановление, которое вносило бы такие изменения в республиканский закон о главе республики", - пояснил он.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал ранее, что предложил главе Башкирии Рустэму Хамитову войти в совет директоров "Башнефти". Позже в пресс-службе главы Башкирии уточняли, что регион намерен изменить законодательство, чтобы Хамитов в 2017 году мог войти в совет директоров "Башнефти". В декабре 2016 года парламент Башкирии одобрил законопроект, позволяющий главе региона избираться членом совета директоров акционерных компаний, в том числе и "Башнефти".

Между тем, включение кандидатуры главы республики Р.Хамитова в совет директоров "Башнефти" откладывалось. По словам сотрудника администрации главы, это было связано "с планируемым внесением изменений в федеральное законодательство, регулирующих возможность участия руководителей субъектов федерации в органах управления хозяйственных обществ".

Сообщалось, что в список кандидатов в члены совета директоров НК для голосования на годовом собрании не вошел член действующего совета - премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов. Вместо него предложена кандидатура вице-премьера республики Фархада Самедова. В совет также выдвинут министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев (входит в действующий совет).

Кандидатами от "Роснефти" стали действующие члены совета. "Роснефть" в середине октября 2016 года выкупила государственный пакет "Башнефти" в размере 50,08% уставного капитала компании. Башкирии принадлежит 25% акций компании.