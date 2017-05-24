Экономика

"Роснефть" не исключила новых исков к "Системе"

Есть обновление от 10:15

Ранее НК решила увеличить требования по уже заявленному иску к "Системе" до 170 млрд рублей

"Роснефть" не исключила новых исков к "Системе"
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Размер требований "Роснефти" к АФК "Система" по реорганизации "Башнефти", скорее всего, финальный, но "Роснефть" не исключает других исков, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

"В рамках данного иска сумма, наверное, вряд ли увеличится", - сказал он.

Леонтьев уточнил, что данный иск касается реорганизации "Башнефти", предмет иска не меняется, просто проведен пересчет суммы исковых требований - в связи с обесценением рубля с момента совершения действий, которые являются предметом иска, до момента подачи искового заявления.

Экономика"Роснефть" решила увеличить сумму иска к "Системе" до 170 млрд рублей"Роснефть" решила увеличить сумму иска к "Системе" до 170 млрд рублейЧитать подробнее

На вопрос - не исключает ли "Роснефть" подачи других исков к АФК "Система", Леонтьев сказал: "Вероятно, не исключает".

"Существует еще целый веер различных действий АФК "Система". По мере проведения аудита ("Башнефти" - ИФ) выясняются различные обстоятельства, различные действия с активами, постепенно становятся понятны детали этих обстоятельств, появляется доказательная юридическая база, мы формируем претензии. Претензии могут, конечно, быть еще. Пока речь идет об одной операции (реорганизация "Башнефти" - ИФ), а мы знаем, в том числе из прессы, что был целый ряд различных операций, которые могут быть предметом иска. Например, энергетические активы. Но это вопрос аудита, юридической экспертизы, изучения возможностей и существующей практики", - пояснил он.

Сегодня утром стало известно, что "Роснефть" направила ходатайство в Арбитражный суд Башкирии об увеличении размера исковых требований к АО "Система-Инвест" и ПАО АФК "Система".

"Мы решили увеличить требования до 170,6 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роснефти".

В мае "Роснефть" и "Башнефть" подали к "Системе" иск сначала в московский, затем в башкирский арбитраж. Размер требований определен суммированием ряда убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" в результате действий мажоритарного акционера - группы АФК "Система" по реорганизации НК в 2014 году. "Система" считает требования незаконными.

Теги: Башнефть, Роснефть, АФК Система
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