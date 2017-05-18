Замминистра финансов допустил отказ от приватизации "Аэрофлота"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ, отказавшись от планов приватизации "Аэрофлота" в эту трехлетку, может не вернуться к ним и в более отдаленной перспективе.

"Есть такая возможность", - сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, отвечая на вопрос, есть ли возможность, что приватизация авиаперевозчика не состоится в обозримом будущем.

Сейчас у государства в "Аэрофлоте" через Росимущество 51,17% акций, еще 4,5% - у дочерней компании "Аэрофлот-Финанс", 3,3% владеет госкорпорация "Ростех", 34,8% - у институциональных инвесторов, 6,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту авиакомпании.

По распоряжению правительства от 1 июля 2013 года "Аэрофлот" был включен в прогнозный план приватизации на 2014-2016 годы, предусматривающий сокращение доли государства до 25% плюс одна акция. Позднее Росимущество предложило приватизировать авиаперевозчика в два этапа. Сначала, в 2013-2015 годах, предлагалось снизить госдолю в компании до 50% плюс одна акция, увеличив free-float до 40%. "Аэрофлот" провел отбор юридических консультантов и инвестбанков, но сделка не состоялась. Второй этап предполагал сокращение пакета государства до 25% плюс одна акция в 2016-2020 годах.

Однако позднее Минэкономразвития и Минтранс сообщали, что приватизировать "Аэрофлот" не планируется, по меньшей мере, до 2020 г. В действующей программе приватизации авиакомпании нет.