Главные новости
В РоссииУсманов записал видеообращение перед судом с НавальнымВ миреСветлана Алексиевич опровергла свою смертьМоскваРосприроднадзор возбудил административное дело против Московского НПЗ
Экономика

Замминистра финансов допустил отказ от приватизации "Аэрофлота"

По словам Алексея Моисеева, сейчас обсуждается возможность исключения компании из списка приватизации

Замминистра финансов допустил отказ от приватизации "Аэрофлота"
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ, отказавшись от планов приватизации "Аэрофлота" в эту трехлетку, может не вернуться к ним и в более отдаленной перспективе.

"Есть такая возможность", - сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, отвечая на вопрос, есть ли возможность, что приватизация авиаперевозчика не состоится в обозримом будущем.

Сейчас у государства в "Аэрофлоте" через Росимущество 51,17% акций, еще 4,5% - у дочерней компании "Аэрофлот-Финанс", 3,3% владеет госкорпорация "Ростех", 34,8% - у институциональных инвесторов, 6,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту авиакомпании.

По распоряжению правительства от 1 июля 2013 года "Аэрофлот" был включен в прогнозный план приватизации на 2014-2016 годы, предусматривающий сокращение доли государства до 25% плюс одна акция. Позднее Росимущество предложило приватизировать авиаперевозчика в два этапа. Сначала, в 2013-2015 годах, предлагалось снизить госдолю в компании до 50% плюс одна акция, увеличив free-float до 40%. "Аэрофлот" провел отбор юридических консультантов и инвестбанков, но сделка не состоялась. Второй этап предполагал сокращение пакета государства до 25% плюс одна акция в 2016-2020 годах.

Однако позднее Минэкономразвития и Минтранс сообщали, что приватизировать "Аэрофлот" не планируется, по меньшей мере, до 2020 г. В действующей программе приватизации авиакомпании нет.

Теги: Аэрофлот
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евроЕврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро
Штраф наложен за сокрытие информации по сделке с WhatsAppПодробнее
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за политических скандалов в СШАБогатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за политических скандалов в США
Сильнее всех пострадал создатель Facebook Марк Цукерберг: акции соцсети подешевели на 3,3%, и его состояние сократилось на $2 млрдПодробнее
Денег по госпрограмме помощи ипотечникам не хватило половине заявителейДенег по госпрограмме помощи ипотечникам не хватило половине заявителей
Средства закончились еще в конце марта, но прием заявок продолжается до сих порПодробнее
Биржевые цены 92-го бензина побили рекорды пикового спроса прошлого годаБиржевые цены 92-го бензина побили рекорды пикового спроса прошлого года
Эксперты топливного рынка прогнозируют значительное превышение оптовой стоимости топливаПодробнее
Миллионеры сочли наше время самым непредсказуемым в историиМиллионеры сочли наше время самым непредсказуемым в истории
При опросе, проведенном UBS, не указывались конкретные временные рамкиПодробнее
"Ростелеком" пообещал не закрывать поисковик "Спутник""Ростелеком" пообещал не закрывать поисковик "Спутник"
Глава оператора рассказал о намерении переориентировать проект на "другие задачи"Подробнее
Поступления налогов в федеральный бюджет РФ за 4 месяца выросли на 39%Поступления налогов в федеральный бюджет РФ за 4 месяца выросли на 39%
За январь-апрель 2017 года поступления составили 3,1 трлн рублейПодробнее
Трамп снова уронил долларТрамп снова уронил доллар
Во вторник доллар подешевел на 1% к евро и на 0,6% - к иенеПодробнее
Аукцион Christie's выручил $289 млн на самых успешных торгах с 2010 годаАукцион Christie’s выручил $289 млн на самых успешных торгах с 2010 года
На торгах были проданы четыре работы Пабло Пикассо общей стоимостью $82,5 млнПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля10 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Как награждали "Спартак"9 фото
18 мая
Как награждали "Спартак"
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУсманов записал видеообращение перед судом с НавальнымВ миреСветлана Алексиевич опровергла свою смертьМоскваРосприроднадзор возбудил административное дело против Московского НПЗЭкономикаЕврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро
Работу Макрона за три дня на посту президента страны одобрили 45% французов
Бразильские активы резко подешевели из-за политического кризиса в стране
Суд вернул Сбербанку заявление о банкротстве владельца "СУ-155"
Российский тяжелоатлет Харченко отстранен из-за допинга
В Госдуме поддержали кандидатуру замглавы МИД Антонова на пост посла в США
Трамп в связи с расследованием вмешательства РФ в выборы в США заявил об "охоте на ведьм"
Курс евро на ММВБ подскочил на 1,2 рубля
Де Мистура сообщил о начале переговоров о новых принципах Конституции Сирии
Замминистра финансов допустил отказ от приватизации "Аэрофлота"
Тарпищев оценил перспективы участия Шараповой на US Open
В СКР заинтересовались штрафами за пропуск субботника в Ярославле
Нефть усилила падение в четверг
Кузнецова выбыла из теннисного турнира в Риме
В Молдавии начали сбор подписей за импичмент президента
Звягинцев заявил об отсутствии пропаганды российских властей в "Нелюбви"
Прокуратура Швеции обещала сообщить 19 мая новые факты по делу Ассанжа
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи