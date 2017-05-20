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Россия подала в ВТО комплексный иск к Украине из-за вводимых ограничений

Как отметил российский министр, Украина системно нарушает свои международные обязательства

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации запрос на проведение консультаций в связи вводимыми Украиной ограничениями в отношении РФ, сказал в субботу журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми начиная с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину", - заявил он в субботу в Ханое после встречи с главой ВТО Роберту Азеведу, прошедшей в рамках встречи министров торговли стран АТЭС.

Министр добавил, что об этом он, в частности, сообщил главе ВТО на состоявшейся встрече.

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"Есть серьезные основания предполагать, что эти меры принимаются Украиной в нарушение ее обязательств в ВТО, включая дополнительные обязательства, принятые в ходе присоединения. Более того, число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права. При этом некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а напротив создают для нее дополнительные проблемы", - озвучил позицию РФ в отношении вводимых ограничений со стороны Украины Орешкин.

Министр перечислил ограничения в отношении России: "Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров. Особые процедуры применяются при ввозе российских книг и иной печатной продукции. Особый режим налогообложения применяется при ввозе подержанных российских автомобилей. На территории Украины запрещается или дискриминационным образом ограничивается деятельность сотен российских компаний - производителей и поставщиков товаров и услуг. Среди них - машиностроители, банки, поставщики различных услуг, в том числе в сети Интернет, поставщики программного обеспечения, авиакомпании и многие другие. Специальный экологический, санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль введен в отношении российских пищевых продуктов, изделий легкой промышленности, косметики, бытовой химии и других российских товаров".

"Российским компаниям запрещено участвовать в приватизации - что является еще одним грубым нарушением украинских обязательств в ВТО, - добавил он. - Так же мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ".

Орешкин отметил, что при подготовке мер Украина также нарушила свои многочисленные обязательства в отношении транспарентности процедур разработки и введения запретов и иных ограничений в торговле. "Несмотря на требования соглашений ВТО данные меры последовательно не нотифицируются в ВТО", - сказал министр.

"Таким образом, российский запрос охватывает в общей сложности сотни элементов украинских нормативных актов и касается нарушений ряда базовых соглашений ВТО, включая соглашение об учреждении ВТО, генеральное соглашение о торговле товарами, генеральное соглашение о торговле услугами, соглашение об импортном лицензировании, соглашение о технических барьерах в торговле, соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах", - заявил он.

В соответствии с процедурами ВТО, запрос на проведение консультаций является первым этапом при подаче иска. В течение двух месяцев, согласно правилам Всемирной торговой организации, должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого решения сложившейся ситуации.

"В случае, если консультации не принесут ожидаемого результата, мы имеем право начать вторую стадию спора - передачу дела на рассмотрение третейской группы", - сказал Орешкин.

Теги: Украина, Россия, ВТО
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